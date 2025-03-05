В каширском парке появился автомат со здоровой едой для белок

Городской парк Каширы включили в федеральный социально-экологический проект «Беличья тропа», что позволило установить вендинговые аппараты с правильной пищей для рыжих обитателей общественного пространства.

Директор каширского парка Олеся Кожадей поспособствовала появлению аппаратов, где можно будет приобрести полезные деликатесы для белок: лесные и кедровые орехи. Автомат с кормом установили сразу у входа в парк, чтобы все желающие могли сразу купить угощения для пушистых.

Посетителям будет достаточно оплатить картой порцию орехов, а затем отнести в любую кормушку в парке. Допустимо также спрятать угощение в коре деревьев, чтобы белкам было интересно самим добывать лакомство.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Кашира ]

После установки аппарата для маленьких посетителей провели мастер-класс. Руководитель проекта «Беличья тропа» Руслан Аюпов объяснил детям, в каких домиках живут белки, чем питаются и как пользоваться вендинговым аппаратом. Напомнили, что макароны, хот-доги или хлеб не могут являться здоровой пищей для маленьких зверьков.

В рамках проекта в парке смогут эффективнее работать над увеличением популяции белок, количество которых за последнее время сократилось. По этой причине посетителей просят не только перестать кормить белок вредной едой, но и не гулять с собаками по территории тихой зоны, чтобы не распугать маленьких обитательниц.