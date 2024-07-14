В Касимове продается 108-летняя заброшенная водонапорная башня
Фото: [Медиасток.рф]
В Касимове продается заброшенная водонапорная башня 1916 года постройки. Об этом сообщает 7info.
Уточняется, что башня общей площадью почти 183 квадратных метра имеет четыре этажа. Также на самом верху постройки сохранилась симпатичная металлическая ограда. Кроме того, имеется и оригинальная кирпичная кладка башни.
Добавляется, что здание продается с торгов на повышение, к ней предлагается еще около 14 соток земли.
Поясняется, что около 20 лет назад башню пытались приспособить под туристический клуб, однако идея не получила реализации.