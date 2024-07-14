В Касимове продается 108-летняя заброшенная водонапорная башня

В Касимове продается заброшенная водонапорная башня 1916 года постройки. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что башня общей площадью почти 183 квадратных метра имеет четыре этажа. Также на самом верху постройки сохранилась симпатичная металлическая ограда. Кроме того, имеется и оригинальная кирпичная кладка башни.

Добавляется, что здание продается с торгов на повышение, к ней предлагается еще около 14 соток земли.

Поясняется, что около 20 лет назад башню пытались приспособить под туристический клуб, однако идея не получила реализации.