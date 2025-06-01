Все члены локомотивной бригады поезда «Климов — Москва» погибли. По информации BAZA, в результате предварительного подрыва опоры моста в Выгоничском районе Брянской области не осталось в живых ни одного работника локомотивной бригады потерпевшего катастрофу состава.

К текущему моменту в результате инцидента погибли как минимум четыре человека. Более сорока человек, включая ребёнка, получили травмы. В поезде ехали всего 379 пассажиров.

«Среди погибших двое пассажиров и двое работников локомотивной бригады поезда (локомотивная бригада — как правило, это два человека: машинист и его помощник)», — приводится в публикации.

По информации, опубликованной в телеграм-канале SHOT, инцидент произошёл в двух точках. По предварительным данным, злоумышленники разместили четыре взрывных устройства: два из них были установлены на опорах моста, а ещё два — на железнодорожных шпалах. В результате столкновения с мостом первого поезда произошёл взрыв.

В данный момент специалисты по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций проводят осмотр разрушенных конструкций. К месту происшествия направляются дополнительные бригады скорой помощи из соседних районов.

В районе происшествия временно перекрыто движение транспорта на участке автомобильной дороги А-240. Водители используют альтернативный маршрут через Выгоничи.