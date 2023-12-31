В Казахстане мужчина поджег городскую елку из-за ненависти к празднованию Нового года

Казахская полиция в административном центре Жамбылской области городе Тараз задержала мужчину, который спалил городскую елку, установленную на территории историко-культурного комплекса «Коне Тараз».

56-летний поджигатель признался, что действовал преднамеренно, исходя из своих убеждений. Он считает, что в Казахстане не должны праздновать Новый год.

Мужчина обвиняется в умышленном уничтожении чужого имущества. Ущерб от его действий составил 2,8 млн тенге (около $6 тысяч).

Городские власти пытаются восстановить елку до вечера.