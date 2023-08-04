В Казахстане предложили ввести статью за кражу невест

Офис уполномоченного по правам человека в Казахстане предложил внести поправки в уголовное законодательство, направленных на пресечение кражи невест.

Предлагается отдельной статьей выделить в УК «Похищение лица с целью заключения брака».

В сообщении офиса омбудсмена отмечается, что генпрокуратура поддержала эту инициативу.

Похищение невест все еще остается распространенным явлением, особенно в южных районах Казахстана. Существующие стереотипы не позволяют девушкам сообщать о такого рода принуждении, а молодые люди даже не осознают противоправность своих действий.

Сообщается, что с 2019 года зарегистрировано 214 уголовных дел, но эта статистика довольно условна, поскольку отдельной статьи о краже невест в уголовном кодексе нет.