В Казахстане российские туристы застряли на сутки на трассе из-за сломавшегося автобуса

Незадача случилась в следовавшем по маршруту Омск - Бишкек с россиянами туристическом автобусе. Инцидент произошел в Карагандинской области соседнего государства.

Как сообщила пресс-служба казахстанской полиции, туристы ехали в Киргизию. Автобус сломался поздним вечером. Россиянам пришлось почти сутки ждать, когда починят техническую неисправность автотранспорта.

«В Оскаровском районе следовавший по маршруту "Омск – Бишкек" автобус с российскими туристами из-за технической неисправности застрял на трассе в 21 час по астанинскому времени. В автобусе находились 34 человека, в том числе четверо детей», - говорится в сообщении полиции, которое цитирует РИА Новости.

Отмечается. что в результате долгого ожидания все прошло хорошо и медпомощ никому из туристов не потребовалась. После починки туристы продолжили путешествие.