В Казахстане судят экс-министра Бишимбаева за убийство жены с особой жестокостью

В Казахстане начался суд по скандальному делу об убийстве женщины. На скамье подсудимых — бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев. Его обвиняют в жестокой расправе над гражданской женой Салтанат Нукеновой. Сам подсудимый вину не признает, и утверждает, что женщина сама «билась о стены и пол». Подробности жуткой истории передает 74.ru.

Инцидент случился в ноябре 2023 года. По предварительной версии, Бишимбаев избил супругу в ресторане и бросил ее умирать от полученных травм. Он также пытался замести следы. За это время Салтанат скончалась. Сам экс-министр пытается убедить следствие и суд, что не ударял по жизненно важным органам женщины.

Сейчас близкие Салтанат опасаются, что мужчине все сойдет с рук, ведь он и раньше поднимал на нее руку. Женщина пыталась уйти неоднократно, но ее постоянно уговаривали остаться в абьюзивных отношениях под разными предлогами. Каждый раз история повторялась: Салтанат прощала, ее били, она уходила и возвращалась. Такой цикл повторялся вплоть до трагедии.

Бишимбаев пытается оправдать свое поведение тем, что женщина сама повела себя агрессивно, а он якобы пытался ее успокоить.

«Злость у меня поднялась, я развернулся, подошел, схватил ее за волосы, дал ей четыре пощечины сильные. Она упала. Я опять не мог понять, она специально это делает или ей плохо. Когда она упала, я пнул ее раза три-четыре по бедру и ягодице. Я понимал, что никакие жизненные органы не должен трогать. Я просто со злости пнул ее раза четыре, говорил: «Вставай, что ты!» Она не вставала, и я за волосы начал ее поднимать», - рассказал мужчина в суде.

Потом, по рассказу экс-министра, жена легла на диван в VIP-кабинке. Утром он проверил, что она жива, и оставил «досыпать» на месте. Ресторан принадлежит брату Бишимбаева, так что проблем с этим не возникло.

При этом в суде Бишимбаев рассказал, что обращался к ясновидящей на следующий день после избиения супруги. Она сказала ему, что с женщиной «все в порядке», и она «просто устала». Этот аргумент подсудимого, пожалуй, стал самым странным на заседании.

Бишимбаев уже был судим за коррупцию. В 2018 году его приговорили к 10 годам колонии. Однако в 2019-м чиновника помиловал президент Казахстана. В итоге министр вышел по УДО.

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