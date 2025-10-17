В Казань доставили мощи святителя Луки Крымского

В Казанский собор была доставлена частица мощей святителя Луки Крымского. Митрополит Кирилл отметил, что святитель Лука, при жизни известный своими врачебными подвигами, продолжает исцелять даже после своей смерти. Об этом сообщает « Татар-информ ».

Владыка подчеркнул, что мощи доставлены в день праздника Казанских святых. Святитель Лука, в миру Валентин Войно-Ясенецкий, родился в 1877 году в Керчи. Он посвятил свою жизнь медицине, а в 1923 году принял монашеский постриг. Лука стал известен не только как выдающийся хирург, но и как праведник, который через молитвы и чудеса помогал людям. В последние годы своей жизни он проводил сложнейшие операции раненым солдатам во время Великой Отечественной войны, а также написал несколько научных трудов, за что был удостоен Сталинской премии.

Мощи святителя Луки Крымского были обретены в 1995 году, а после канонизации в 1996 году стали предметом паломничества для православных верующих со всего мира. В Казани мощи святого будут находиться с 16 по 26 октября, и каждый желающий может помолиться у святынь с 8.00 до 19.00.

Многие паломники уже поделились своими свидетельствами чудесных исцелений, произошедших после молитв к святителю Луке. Одна из историй принадлежит Екатерине Ивановой из Зеленодольска. В 2016 году, во время путешествия в Крым, ее дочь почувствовала сильную зубную боль. После молитвы у мощей святителя, боль исчезла. Молятся святому и другие казанцы, надеясь на помощь в исцелении от различных заболеваний.

Также известна история Марины, которая выжила после страшной аварии благодаря молитвам дочери святителю Луке. Многим помогает вера в чудеса святого, и каждый, кто прикоснется к мощам, может ощутить эту силу. Ковчег с мощами святителя Луки Крымского продолжит свой путь по России, а паломники смогут прикоснуться к святыне в Казани до 26 октября.