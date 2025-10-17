В Казань доставили мощи святителя Луки Крымского
«Татар-информ»: в Казань привезли мощи святителя Луки Крымского
В Казанский собор была доставлена частица мощей святителя Луки Крымского. Митрополит Кирилл отметил, что святитель Лука, при жизни известный своими врачебными подвигами, продолжает исцелять даже после своей смерти. Об этом сообщает «Татар-информ».
Владыка подчеркнул, что мощи доставлены в день праздника Казанских святых. Святитель Лука, в миру Валентин Войно-Ясенецкий, родился в 1877 году в Керчи. Он посвятил свою жизнь медицине, а в 1923 году принял монашеский постриг. Лука стал известен не только как выдающийся хирург, но и как праведник, который через молитвы и чудеса помогал людям. В последние годы своей жизни он проводил сложнейшие операции раненым солдатам во время Великой Отечественной войны, а также написал несколько научных трудов, за что был удостоен Сталинской премии.
Мощи святителя Луки Крымского были обретены в 1995 году, а после канонизации в 1996 году стали предметом паломничества для православных верующих со всего мира. В Казани мощи святого будут находиться с 16 по 26 октября, и каждый желающий может помолиться у святынь с 8.00 до 19.00.
Многие паломники уже поделились своими свидетельствами чудесных исцелений, произошедших после молитв к святителю Луке. Одна из историй принадлежит Екатерине Ивановой из Зеленодольска. В 2016 году, во время путешествия в Крым, ее дочь почувствовала сильную зубную боль. После молитвы у мощей святителя, боль исчезла. Молятся святому и другие казанцы, надеясь на помощь в исцелении от различных заболеваний.
Также известна история Марины, которая выжила после страшной аварии благодаря молитвам дочери святителю Луке. Многим помогает вера в чудеса святого, и каждый, кто прикоснется к мощам, может ощутить эту силу. Ковчег с мощами святителя Луки Крымского продолжит свой путь по России, а паломники смогут прикоснуться к святыне в Казани до 26 октября.