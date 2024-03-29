В Казани 16-летний подросток чуть не угробил инспектора ГИБДД, протащив его на машине

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК РФ по Татарстану, инцидент произошел в Казани на улице Чистопольская. Инспектору ГИБДД показался подозрительно юным возраст управлявшего автомобилем водителя и он взмахнул жезлом.

Однако, вместо того чтобы остановиться на требования полицейского, водитель предпринял попытку скрыться. Инспектору ничего не оставалось, как зацепиться за машину.

«Сотрудник ГИБДД, пытаясь остановить нарушителя, зацепился за автомобиль, нарушитель продолжил движение вместе с сотрудником, сбросив его в результате удара об отбойник», — говорится в сообщении.

Уехать далеко все же автомобиль не смог и лихач был задержан. Тут и выяснилось, что ему от роду всего 16 лет. В отношении юноши возбуждено уголовное производство за применение насилия по отношению в представителю власти.

Пострадавший инспектор был госпитализирован. Состояние его не уточняется.

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