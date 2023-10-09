В Казани из-за повреждения теплопровода более 11 тысяч человек остались без тепла

Как пишет ТАСС , причиной этому стало проведение земляных работ. На данный момент на сайте ГУ МЧС по Татарстану больше не сообщалось о перебоях.

Стало известно, что тепло было отключено не только в двадцати девяти многоквартирных домах, но также и в двух детсадах, республиканском специализированном доме ребенка и гимназии. Информация об этом поступила от ГУ МЧС России по Татарстану.

В сообщении ведомства сказано о том, что теплопровод диаметром пятьсот мм оказался поврежден, в результате чего 11 470 человек из 29 многоквартирных домов остались без отопления. Работы планировалось закончить к девяти часам вечера. К слову, теплоснабжение удалось восстановить к назначенному времени. А это самое главное, ведь с каждым днем становится все холоднее.