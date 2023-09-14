В Казани из-за сильного тумана и неисправности экстренно посадили самолет

В Казани из-за сильного тумана экстренно посадили самолет, выполнявший рейс из Хургады в Нижний Новгород. Об этом сообщает РИА Новости .

Boeing-757, принадлежащий авиакомпании Azur Air, был вынужден совершить экстренную посадку в Казани по пути в Нижний Новгород. Перед посадкой командир экипажа сообщил о неисправности, но не объяснил причину. Сейчас татарская прокуратура вместе с Росавиацией выясняет обстоятельства происшествия.

Неисправный самолет заменили другим, чтобы сократить время ожидания вылета пассажирами. С задержкой запасной рейс поднялся в воздух. Неисправность и задержка не вызвали недовольство пассажиров, по крайней мере жалоб, по данным прокуратуры, не поступало.