В Казани мужчина умер после капельницы от похмелья, сообщил SHOT. По информации источника, мужчина вообще не злоупотреблял алкогольными напитками.

Как рассказала жена погибшего 30-летнего Виталия Регина, в социальных сетях она увидела услуги косметолога по имени Эндже Сибагатова. Девушка предлагала ставить капельницы с витаминами. Супруге Виталия как раз была необходима такая капельница, потому что женщина страдала от отеков после родов. Муж решил поддержать жену и начал капаться с ней за компанию.

Пара заказала капельницы и препараты у Сибагатовой, которая называла себя «топовым косметологом».

Специалист приехала капать мужчину и женщину лично в коттеджный поселок Тургай. Как отметила супруга погибшего, косметолог даже не поинтересовалась, на что жалуются клиенты и имеются ли у них какие-либо противопоказания или аллергия.

Как отметила супруга Виталия, женщина просто вколола им «специальный раствор», а потом поставила капельницу от похмелья. За это она взяла 8 тыс. руб., после чего уехала.

В этот же день пара почувствовала себя нехорошо. У мужчины и женщины поднялась температура, а Виталия пришлось экстренно везти в больницу. На следующий день мужчина умер.

Врачи назвали причиной смерти желудочно-кишечное кровотечение, которое развилось на фоне гастрита. У мужчины он был хроническим.

У погибшего осталось двое детей. Его супруга Регина уже несколько месяцев пытается привлечь к ответственности косметолога, но она продолжает оказывать услуги, в том числе по установке капельниц с витаминами.

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