В России украинскую журналистку заочно приговорили на восемь лет заключения
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В России украинская журналистка Янина Соколова заочно осуждена на восемь лет заключения в колонии общего режима. Приговор был вынесен московским судом в рамках дела, связанного с разжиганием ненависти и вражды. Информацию об этом разместила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
«С учетом позиции прокуратуры 40-летняя гражданка Украины Янина Соколова признана виновной по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (публичные действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, с использованием интернета, с угрозой применения насилия). Суд назначил ей наказание в виде восьми лет лишения свободы заочно», — сказано в сообщении прокуратуры.
Слушание дела прошло без присутствия подсудимой, которая находится в международном розыске.
На одном из телеканалов Соколова «высказала мнение о необходимости уничтожения русских людей по национальному признаку», призывая к «беспощадному истреблению».
Ранее сообщалось, что суд заочно приговорил наемника из США Рида к 14,5 года колонии.