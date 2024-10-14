В России украинскую журналистку заочно приговорили на восемь лет заключения

«С учетом позиции прокуратуры 40-летняя гражданка Украины Янина Соколова признана виновной по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (публичные действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, с использованием интернета, с угрозой применения насилия). Суд назначил ей наказание в виде восьми лет лишения свободы заочно», — сказано в сообщении прокуратуры.