В Казани осудили Исуса Христа за фиктивную регистрацию 45 мигрантов

В Казани вынесли приговор местному жителю по имени Исус Христос, обвиняемому в организации фиктивной регистрации иностранных граждан, сообщило РИА Новости.

Мужчина, являющийся инвалидом второй группы, прописал в своей однокомнатной квартире 45 мигрантов, не предоставляя им реального места для проживания.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с установлением испытательного срока.

Ранее за аналогичное правонарушение его уже привлекали к административной ответственности и оштрафовали на 73 тыс. руб. В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

