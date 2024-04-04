В Казани примерный школьник покончил с собой

Ученик восьмого класса с хорошей характеристикой и из благоприятной семьи был найден мертвым в Казани. Полагают, что мальчик свел счеты с жизнью, сообщает Mash Iptash.

По предварительной информации, мальчик не конфликтовал с родителями, был в нормальных отношениях с одноклассниками и проявлял достаточно активную жизненную позицию. В школе он занимал призовые места на соревнованиях по шахматам, учился на оценки 4 и 5.

В роковой день ребенок написал в соцсетях, что устал от одиночества. Позже его тело нашли без признаков жизни.

KazanFirst отмечает, что на месте работали медики, но они не успели помочь школьнику.

Официальные органы инцидент не комментировали.

Ранее украинские СМИ сообщили, что местный житель совершил самоубийство в военкомате.