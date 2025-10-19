В Казани пытавшийся зарезать местную женщину мигрант попал на видео

В Казани иностранный специалист из Таджикистана попытался напасть на местную женщину с ножом. Об этом сообщает телеграм-канал «Многонационал», опубликовав видеозапись инцидента.

На видеозаписи зафиксирован момент нападения. Иностранный специалист в защитном мотоциклетном шлеме нанес несколько ударов ножом в шею пострадавшей и затем осторожно удалился с места происшествия.

Сообщается, что это могло быть заказное убийство. Преступник успел скрыться в Таджикистане, однако его задержали и готовятся передать в Россию для судебного разбирательства.

