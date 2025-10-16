В Госдуме озвучили основную суть новой миграционной политики РФ

В России утверждена новая концепция миграционной политики, которая вступит в силу с 2026 года. Как пояснила депутат Госдумы Светлана Бессараб, документ устанавливает принципиально новые требования для иностранных граждан, желающих находиться на территории страны. Ключевым условием становится обязательная занятость или получение образования, включая изучение русского языка и местных культурных норм. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, особый акцент делается на интеграции мигрантов в социальную среду. Власти намерены создавать благоприятные условия для соотечественников и тех, кто готов разделять традиционные российские ценности. При этом обучение детей и личное участие в жизни общества становятся обязательными элементами легального пребывания, а не формальностью.

Парламентарий отметила, что миграционная политика приобретает более избирательный и структурированный характер. Новые правила поощряют ответственных мигрантов, стремящихся стать частью общества, и одновременно отсекают тех, кто не готов к интеграции. Этот подход направлен на укрепление государственной безопасности и сохранение культурной идентичности при одновременном восполнении трудовых ресурсов за счет лояльных и трудоспособных граждан.

Ранее Путин потребовал снизить в России число мигрантов-нелегалов.