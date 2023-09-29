В Казани суд арестовал мать троих детей, обвиняемую в истязательстве над ними

Как пишет ТАСС , женщину взяли под стражу на два месяца.

Сообщается, что тридцатидвухлетняя мать троих детей находилась в состоянии алкогольного опьянения в одном из домов Авиастроительного района. В нетрезвом состоянии женщина нанесла побои своим дочерям.

Старшая из них рассказала о произошедшем отцу, который тогда находился на рабочем месте. Когда он вернулся домой, то вызвал медицинских работников и полицейских сотрудников. В итоге, детей доставили в больницу для оказания помощи. Их состояние, по оценкам врачей, оказалось удовлетворительным.

Женщина была арестована на два месяца. Ее обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию собственных детей, а также в истязании над ними.

Очень важно не допускать насилия над детьми. Впрочем, как и над взрослыми людьми. Такие инциденты будут и дальше происходить, если о них вовремя не сообщать в правоохранительные органы.