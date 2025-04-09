В Казани задержали альфонса, который подозревается в многомилионном хищении у женщин

В Татарстане правоохранительные органы задержали мужчину, которого подозревают в мошенничестве на сумму около 44 млн руб., похищенных у 20 женщин. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что задержанный мужчина ранее имел судимость и выдавал себя за успешного бизнесмена. Россиянин утверждал, что занимается продажей автомобилей иностранного производства.

По предварительным данным, аферист втирался в доверие к одиноким женщинам, сначала оказывал им финансовую помощь, но спустя некоторое время уже сам просил у них денег под предлогом проблем в бизнесе.

Обвиняемый обещал своим жертвам вернуть деньги в кратчайшие сроки, однако так и не выполнял своих обещаний и просто исчезал.

Заявления о его противоправной деятельности продолжают поступать в правоохранительные органы. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Аферист заключен под стражу.

Ранее стало известно, что в Москве мошенник из интернета выманил у девушки почти миллион рублей.