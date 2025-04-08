Мужчина из интернета выманил у москвички почти миллион рублей

В начале апреля в полицию обратилась 39-летняя жительница Москвы. Она сообщила, что лишилась из-за мошенников крупной суммы денег. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

Женщина рассказала, что в середине февраля познакомилась в Telegram с мужчиной, который предложил ей поднять свой доход. Предложение ее заинтересовало. Через некоторое время ей позвонил приятель ее нового знакомого и рассказал о возможности заработка на онлайн-платформе Binance. В результате москвичка потеряла 990 тыс. руб.

По факту мошенничества возбуждено уголовно дело.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники МВД раскрыли новую схему мошенничества в соцсетях.