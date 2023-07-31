В Казани задержали пенсионерку за попытку поджога военкомата

В столице Татарстана задержали 62-летнюю женщину, которая вечером 29 июля пыталась поджечь здание военкомата Кировского и Московского районов Казани, сообщает Baza.

Женщина облила бензином стену здания и подожгла ее.

По показаниям задержанной, она сделала это, выполняя требования сотрудников ФСБ. Она рассказала, что так представились ей неизвестные, позвонившие по телефону, и потребовавшие поджечь военкомат. В противном случае они угрожали проблемами для дочери пенсионерки.

В отношении женщины возбуждено дело по статье «уничтожение чужого имущества», она отправлена под подписку о невыезде.