В Казани задержали пенсионерку за попытку поджога военкомата
Фото: [© РИА Новости / Алексей Сухоруков]
В столице Татарстана задержали 62-летнюю женщину, которая вечером 29 июля пыталась поджечь здание военкомата Кировского и Московского районов Казани, сообщает Baza.
Женщина облила бензином стену здания и подожгла ее.
По показаниям задержанной, она сделала это, выполняя требования сотрудников ФСБ. Она рассказала, что так представились ей неизвестные, позвонившие по телефону, и потребовавшие поджечь военкомат. В противном случае они угрожали проблемами для дочери пенсионерки.
В отношении женщины возбуждено дело по статье «уничтожение чужого имущества», она отправлена под подписку о невыезде.