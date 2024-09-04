В Казани заступились за сотрудников пансионата, где массово мучили стариков

В казанском поселке Щербаково обнаружили нелегальный дом престарелых, в котором находились пристегнутые к кроватям постояльцы в полной антисанитарии. Однако одна из жительниц в беседе с «Газетой.ру» высказалась о незаконном заведении и ее сотрудниках положительно.

Руфия, родственница одной из пациенток, встала на защиту сотрудников пансионата. По ее словам, место — одно из лучших. В информацию из СМИ она не верит, ведь ее близкий человек прошел в нелегальном заведении полное медицинское обследование, у него не было жалоб. По словам собеседницы, подписывались договоры, все было официально.

«Неправда, что на улицу не выпускали. В период эпидемий просто не пускали посетителей — ограждали их от болезней. Я лет пять знаю об их судьбе и с уверенностью могу сказать, что СМИ выдают неверную информацию. Сколько Ляйсан делала для них праздничных столов, не у многих людей, даже живущих в семье, есть такие праздники. Персонал там был исключительно хороший и доброжелательный», — сказала она.

Житель поселка Ильнар рассказал, что дом сдавали посуточно, позже на более длительные сроки пока не переоборудовали в рехаб. Арендовала его женщина, открывшая пансионат. Сам дом принадлежит местному жителю. Ильнар отметил, что мало кто знал о действии пансионата, ведь даже его постояльцев на территории ни разу не видели.

Напомним, по данным канала 112, пансионат обыскали силовики. Были обнаружены пожилые люди, прикованные наручниками к кроватям. Обстановка была антисанитарной. Одного из пенсионеров нашли без признаков жизни. СК проводит проверку, работают с владельцем здания и всеми причастными к открытию нелегального пансионата.

Ранее сообщалось, что в СКР сообщили о росте числа тяжких преступлений среди мигрантов.