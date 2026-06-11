В Кедровом закрылась единственная АЗС: жителям придется ездить за бензином за 70 километров

В городском округе Кедровый Томской области единственная автозаправочная станция прекратила работу из-за финансовых проблем владельца. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила глава муниципального образования Нелли Соловьева.

По словам градоначальницы, потенциальные поставщики топлива требуют предоплату, а у местного предпринимателя нет на это средств. В настоящее время вопрос об источнике топлива решен, но переговоры по финансовой стороне продолжаются. При этом мэр признала, что законодательство не предусматривает выделение средств из местного бюджета на финансовую помощь коммерческому предпринимателю, торгующему ГСМ.

Определенный запас бензина есть у социальных и оперативных служб, однако муниципальные перевозки между населенными пунктами пришлось сократить. Кроме того, отменен коммерческий рейс на дачные участки. Кедровый находится в 430 километрах от Томска, а до ближайшей работающей АЗС жителям придется ехать около 70 километров.