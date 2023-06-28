В Кемерове частично обвалился балкон верхнего этажа многоквартирного дома

Стало известно, что на одной из улиц города у жилого дома рухнул балкон. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины произошедшего, о чем сообщает издание «Vse42.ru»

Очевидцы опубликовали соответствующие кадры в социальных сетях. На снимках, которые сняты очень близко к месту, куда обрушился балкон, отчетливо видны его части, которые некоторое время назад еще были частью конструкции многоквартирного дома на проспекте Шахтеров в Кемерове.

Пока что неизвестно, есть ли пострадавшие из-за инцидента, но клумбу с остатками балкона на всякий случай огородили с помощью предупреждающей ленты. Также, судя по снимкам, обрушившийся кусок здания не задел чужие балконы. Страшнее всего то, что там могли находиться люди.