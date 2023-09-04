В Кемерове легковой автомобиль перевернулся на крышу из-за ДТП

Стало известно, что легковой автомобиль перевернулся на крышу в областном центре Кузбасса – городе Кемерово. Как выяснилось этот инцидент случился на улице Баумана.

Очевидцы данного происшествия рассказали о нем в социальных сетях. По их словам, ДТП произошло в субботний день, второго сентября. Об этом также сообщает издание «Vse42.ru». Снимки, прикрепленные к записи, подтверждают эту информацию. По ним видно, как автомобиль белого цвета лежит на крыше прямо посреди проезжей части. Наверняка, это помешало проезду других машин. А второго участника дорожно-транспортного происшествия в кадре нет.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства данного случая. Информации о пострадавших пока не уточнялось.