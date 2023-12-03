В Кемерове медики скорой помощи нанесли вред местной жительнице

Напомним, ранее мы уже писали о том, что работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли двух пожилых женщин, нуждающихся в медицинской помощи. В ней, собственно, также нуждалась еще одна пациентка, которая находилась в Кемерове.

Сообщается, что местная жительница вызвала медиков скорой помощи из-за плохого самочувствия. Однако, после их вмешательства, кемеровчанке стало только хуже. По ее словам, медики вкололи ей укол в больную ногу, но из-за этого появилось онемение стопы и хромота.

Из-за проблем с икроножной мышцей женщина была вынуждена вызвать еще одну бригаду, о чем она написала на местной цифровой платформе. Там же кемеровчанке ответили, что жалоба была взята в работу, а результат ее рассмотрения станет известен в течение двух недель, о чем также пишет издание «Vse42.ru».