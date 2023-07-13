В Кемерове мужчина напал на местного жителя, угрожая ножом

Как сообщает издание «Vse42.ru» , преступник был заключен под стражу, и ему грозит наказание за совершенный разбой.

В одном из подъездов жилого дома в городе Кемерово произошло нападение на местного жителя. Рецидивист был вооружен ножом и перцовым баллончиком.

Согласно свидетельству пострадавшего, нападение произошло внезапно, когда он находился в подъезде своего дома. Преступник сначала распылил перцовый баллончик в лицо 50-летнего мужчины, а затем размахивал ножом. Под угрозой жизни и здоровья, пострадавший отдал свой мобильный телефон, стоимостью около 4 000 рублей, грабителю.

После нападения преступник скрылся, а жертва направилась в полицейский участок "Ленинский", чтобы сообщить о произошедшем. Благодаря оперативным действиям правоохранителей, удалось быстро найти подозреваемого по горячим следам.

Оказалось, что задержанный 43-летний местный житель был ранее судим. Полицейские изъяли у него нож, которым он угрожал жертве. Однако, телефон, украденный у пострадавшего, преступник уже продал, а полученные деньги успел потратить.