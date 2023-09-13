В Кемерове на проспекте Шахтеров произошло ДТП

Как сообщает издание «Vse42.ru» , в областном центре Кузбасса на одном из проспектов случилась авария с участием двух автомобилей.

Дорожно-транспортные происшествия случаются регулярно. И причины этому могут быть разные. Однако, что поспособствовало недавней аварии в Кемерове, – пока неизвестно, поскольку все обстоятельства на данный момент уточняются.

Стоит отметить, что информация об инциденте довольно быстро появилась в соцсетях. Соответствующий пост с фотографией появился в интернете в среду, 13 сентября. По словам автора, все произошло в Кемерове на проспекте Шахтеров.

Судя по опубликованному снимку с места ДТП, видно, что авария не повлекла за собой сильный урон транспортных средств. Два автомобиля просто столкнулись на проезжей части.