В Кемерове неизвестные разгромили продуктовый магазин
Фото: [unsplash.com]
Стало известно, что в столице Кузбасса злоумышленники разбили стеклянную дверь при входе в магазин. Как пишет издание «Vse42.ru», не уточнялось, что именно было украдено из торговой точки.
Минувшей ночью неустановленные лица захотели попасть внутрь магазина «Ярче» (известная красноярская сеть), который находится на Октябрьском проспекте, дом 68 в городе Кемерово.
Об этом инциденте также рассказали пользователи социальных сетей. Очевидцы выложили в интернет кадры с места происшествия, на которых видно разбитую стеклянную дверь. Ее потребуется полностью заменить, судя по снимкам. А это еще одна статья расходов для магазина.
На данный момент стражи правопорядка разбираются в случившемся инциденте.