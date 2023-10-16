В Кемерове неизвестные разгромили продуктовый магазин

Стало известно, что в столице Кузбасса злоумышленники разбили стеклянную дверь при входе в магазин. Как пишет издание «Vse42.ru» , не уточнялось, что именно было украдено из торговой точки.

Минувшей ночью неустановленные лица захотели попасть внутрь магазина «Ярче» (известная красноярская сеть), который находится на Октябрьском проспекте, дом 68 в городе Кемерово.

Об этом инциденте также рассказали пользователи социальных сетей. Очевидцы выложили в интернет кадры с места происшествия, на которых видно разбитую стеклянную дверь. Ее потребуется полностью заменить, судя по снимкам. А это еще одна статья расходов для магазина.

На данный момент стражи правопорядка разбираются в случившемся инциденте.