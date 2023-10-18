В Кемерове очевидцы поделились кадрами с места смертельной аварии

Стало известно, что еще минувшим вечером во вторник, семнадцатого октября 2023 года, в Кемерове случилось дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизнь одного человека.

В сети уже появился ролик с видеорегистратора, где удалось запечатлеть момент столкновения двух автомобилей. Кадрами в интернете поделился один из очевидцев произошедшего. Их также публикует у себя издание «Vse42.ru».

Авария случилась в микрорайоне Южный города Кемерово. Столкновение ВАЗа и Mitsubishi произошло из-за того, что водитель «японца», находящийся в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу не сбавляя скорости.

По данным родственников владельца отечественного авто, водитель погиб. На пассажирском кресле в машине сидела девочка, которую госпитализировали из-за серьезных травм.