В Кемерове откроется самый большой каток Кузбасса на 1000 посетителей

Сергей Цивилев является губернатором Кемеровской области. На своей странице в социальных сетях он рассказал о том, что на Московской площади откроется самый большой ледовый каток в Кузбассе. Как пишет KP.RU, его открытие запланировано на начало декабря.

Также, по поручению губернатора, социальные объекты и предприятия «КуZбасса» оформят перед Новым годом в едином стиле — «Большие сибирские каникулы». Помимо этого, со следующей недели будут открываться и другие новогодние площадки, в том числе и уличные ярмарки.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что аналитики составили подборку самых «сказочных» регионов России.