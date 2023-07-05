В Кемерове пенсионерка стала жертвой финансовых мошенников

Как сообщает издание «Vse42.ru» , местная жительница в возрасте 64-х лет попала в лапы ненастоящих сотрудников инвестиционного отдела. Из-за этого пожилая женщина потеряла в общей сложности почти 2 млн рублей.

Пенсионерка обратилась с жалобой к кемеровским стражам порядка. С ними она поделилась тем, что мошенники с помощью обмана завладели ее денежными средствами. Как оказалось, еще в феврале женщина наткнулась на объявление компании, продающей акции. В нем говорилось о том, что после составления заявки можно получить большой доход.

Ставшая жертвой злоумышленников она завела личный кабинет, вложив 9 тысяч рублей. Далее ей оставалось только наблюдать за растущей прибылью. Однако, чтобы вывести деньги на счет, нужно было оплатить еще 450 000 рублей. В итоге ничего не получилось. Преступников разыскивают. Им грозит срок до десяти лет лишения свободы.