В Кемерове подростка выгнали из класса за игры в телефоне и грубое отношение к педагогу

Подобных инцидентов становится все больше, и один из них произошел недавно в Кемерове. Видео с ним уже появилось в социальных сетях, где вызвало неоднозначную реакцию общественности.

Как пишет RT, ссылаясь на сообщение полиции, подросток во время занятия по истории включил на телефоне мобильную игру. Помимо этого, школьник грубо отвечал на замечания педагога

Отмечается, что юноша не состоит на учете, а во время конфликта между учителем и учеником последний не получил никакого ущерба здоровью.

Сам преподаватель истории не остался в стороне, и написал встречное заявление в отношении ученика школы. Педагога возмутило неподобающее отношение ребенка, а именно – нецензурная брань в его адрес. Правоохранительными органами была начата проверка данного инцидента.