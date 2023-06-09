В Кемерове спасли тонущего сибиряка, который на спор переплывал реку

Приезжий в кузбасскую столицу решил поспорить с местными друзьями, что он способен переплыть реку Томь. Мужчина чуть не погиб из-за сиюминутного возникшего азарта, о чем сообщило издание «Vse42.ru»

Пловец тонул в реке и звал на помощь, находясь в порядка 400 метрах от берега кемеровской реки Томи, что в районе Люскуса. Спасатели были рядом и вытащили мужчину, который, как выяснилось, чуть не поплатился жизнью из-за спора с друзьями.

Гость из города Иркутск сообщил, что он отличный пловец, поскольку в своем городе без проблем переплывал Ангару. Но местная река оказалась ему не по силам. Они иссякли сразу, как только мужчину начало уносить течением. Путешественник обещал впредь больше не совершать подобных поступков.