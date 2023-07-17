В Кемерове таксисты массово игнорируют требования безопасности пассажиров

Как сообщает издание «Vse42.ru» , множество работников такси были замечены в грубых нарушениях: они пренебрегали обязательными правилами. За один день проведения рейда ГИБДД было обнаружено около 20 таких водителей.

Как сообщили в ГИБДД Кемерова, восемь из них работали без путевого листа. А это означает, что они не прошли обязательные медицинские осмотры и проверку технического состояния своего автотранспорта.

Инспекция указала, что за такое нарушение компанию такси штрафуют на 5 000 рублей, а водителя – на 3 000 рублей. Сергей Белов, заместитель начальника кемеровского отдела ГИБДД, напомнил, что граждане, перед посадкой в такси, имеют право требовать у таксиста предъявления путевого листа. Он подтверждает прохождение водителем медицинского и технического осмотра транспортного средства.