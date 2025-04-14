В Кемерово водитель-неадекват напал с битой на семейную пару
Кемеровская полиция вышла на мужчину, напавшего с битой на женщину и ее мужа
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В Кемерово сотрудники полиции выяснили подробности дорожного конфликта, где агрессивный водитель применил биту против семейной пары. Об этом пишет VSE42.Ru.
Как стало известно полиции, кемеровчанка, управлявшая автомобилем Nissan Murano, не уступила дорогу Honda CR-V. Водитель последней в ходе движения подрезал женщину, вышел из транспорта и устроил скандал. Во время конфликта мужчина достал биту и напал на сибирячку, а также находящегося рядом мужа. Пострадавшая в целях самозащиты применила перцовый баллончик.
В УМВД России по городу Кемерово подчеркнули, что установили личность всех участников дорожного конфликта, в том числе и мужчины с битой. Выяснение обстоятельств и деталей случая продолжается.
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