В Кемерово водитель-неадекват напал с битой на семейную пару

В Кемерово сотрудники полиции выяснили подробности дорожного конфликта, где агрессивный водитель применил биту против семейной пары. Об этом пишет VSE42.Ru .

Как стало известно полиции, кемеровчанка, управлявшая автомобилем Nissan Murano, не уступила дорогу Honda CR-V. Водитель последней в ходе движения подрезал женщину, вышел из транспорта и устроил скандал. Во время конфликта мужчина достал биту и напал на сибирячку, а также находящегося рядом мужа. Пострадавшая в целях самозащиты применила перцовый баллончик.

В УМВД России по городу Кемерово подчеркнули, что установили личность всех участников дорожного конфликта, в том числе и мужчины с битой. Выяснение обстоятельств и деталей случая продолжается.

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