Пьяная ссора отчима и пасынка в Салехарде привела к трагедии

Двое салехардцев повздорили во время распития алкоголя, что привело к смертельной драке. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на канал «Следком ЯНАО».

По предварительным данным, взрослые отчим и его пасынок распивали алкоголь. В процессе застолья между ними возник конфликт, который привел к драке. Силы были неравны: отчим жестоко избил родственника кулаками, причинив тупую травму поясницы. От множественных ударов пострадавший скончался.

Ямальца задержали. Он ответит за содеянное по статье УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Следствие намерено добиться ареста мужчины.

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