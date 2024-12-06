В Кемерове водитель обматерил и выгнал всех пассажиров из автобуса

Жители Кемерова пожаловались на действия водителя автобуса №7. Они заявляют, что мужчина выгнал всех пассажиров из салона, сопровождая наезды обилием нецензурных выражений. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на соцсети.

Автор поста указал, что инцидент произошел у остановки ЖК «Спик». Водитель остановил транспорт и неожиданно объявил, что уходит на обед. Он потребовал пассажиров выйти и воспользоваться следующим рейсом. Ситуация возмутила горожан, особенно тех, кто опаздывал в кино.

«Дальше один из нас подошел с вопросом вернуть деньги за 2 остановки, на что водитель ответил матом <…>, после чего выгнал нас из автобуса», – делится очевидец.

Кемеровчанин отметил, что оплачено было не меньше 25 билетов. Он потребовал вернуть деньги. Транспортную компанию призвали разобраться в ситуации со строптивым сотрудником.

Ранее сообщалось, что блогер-урбанист Гершман раскритиковал работу транспорта Новосибирска.