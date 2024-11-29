Блогер-урбанист Гершман раскритиковал работу транспорта Новосибирска

Эксперт считает, что многие жители Новосибирска вынуждены отказываться от общественного транспорта и пользоваться собственными автомобилями. По его мнению, дождаться автобуса достаточно сложно. К тому же не известно, сколько времени займет один и тот же участок дороги в разные дни — 20 минут или два часа.

Большое количество машин в городе, по мнению эксперта Аркадия Гершмана, негативно влияет на окружающую среду и на образование пробок. Одним из способов решения проблемы урбанист считает строительство загородной недвижимости за чертой населенного пункта.

«К власти до сих пор не пришло осознание, что что-то делается не так, судя по строительству автомобильной развязки, по сути, в центре города. То есть мосты через Обь, конечно, нужны, но… Инфраструктура нужна в первую очередь для общественного транспорта, для пешеходов, велосипедистов и, в последнюю очередь, для машин», — считает эксперт.

Ранее сообщалось, что урбанист Гершман сообщил о транспортном коллапсе в Новосибирске.