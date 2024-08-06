В Кемерове задержали женщину, перевозившую наркотики в багажнике

Местная жительница была задержана сотрудниками Госавтоинспекции и ФСБ в связи с незаконным оборотом запрещенных веществ.

Согласно информации, предоставленной правоохранительными органами, 33-летняя кемеровчанка получила сведения о тайнике через Интернет и решила забрать находящееся там вещество. При обыске автомобиля в багажнике был обнаружен целый килограмм мефедрона – сильнодействующего синтетического наркотика, о чем пишет издание «Vse42.ru».

Во время дальнейших следственных действий в квартире подозреваемой были изъяты предметы, указывающие на ее причастность к распространению запрещенных веществ. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось о том, что четырехлетний ребенок впал в кому после съеденной булочки с метадоном.