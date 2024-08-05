В Нижнем Новгороде четырехлетний ребенок впал в кому после съеденной булочки с метадоном

В Нижнем Новгороде четырехлетний ребенок впал кому после того, как съел булочку с метадоном, на данный момент за жизнь малыша борются врачи. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что булочку со смертельной начинкой ребенок нашел накануне дома. Мама малыша вызвала скорую, медики в больнице вывили сильное отравление наркотиками. Экспертиза зафиксировала, что в булочке имелся метадон. Родителей мальчика уже задержали. Отец во время допроса рассказал, что его друг находится в СИЗО и он должен был передать ему пакет с продуктами от некой женщины. Он утверждает, что не знал, что в хлебе и булочках могут быть какие-либо вещества.

Отмечается, что пока проверяется информация, что отец мог быть дилером, поскольку его уже задерживали с запрещенными веществами. На данный момент на родителей мальчика составили протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию сына.

Ранее сообщалось, что в северной столице грудной ребенок умер от наркотика, полученного с молоком матери.