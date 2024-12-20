В Кемерове заметили БПЛА: работа местного суда была приостановлена

Пресс-служба ГУ ФССП по Кузбассу проинформировала о приостановке работы одного из судов в Кемеровской области из-за обнаружения над зданием неизвестного беспилотника, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ведомстве сообщили, что беспилотник обнаружил младший судебный пристав по ОУПДС. Сотрудник проводил плановый осмотр прилегающей к суду территории и обратил внимание на нетипичный гул.

«Как оказалось, над зданием суда кружил беспилотный летальный аппарат, который находился в радиусе 50 метров над землей», — говорится в сообщении.

Об инциденте оперативно сообщили сотрудникам правоохранительных органов. В целях безопасности приняли решение эвакуировать всех сотрудников и посетителей, которые в этот момент находились в здании суда. Деятельность суда была приостановлена до конца рабочего дня.

В ведомстве отметили, что беспилотник летал над зданием суда на протяжении нескольких минут, а затем на большой скорости удалился. В пресс-службе региональной транспортной прокуратуры рассказали, что по данному факту начата проверка. Сотрудники устанавливают, кто мог запустить БПЛА, а также какую цель преследовали неизвестные. Источник Сибдепо выяснил, что инцидент произошел в Кемерове.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке местное население обеспокоено полетами БПЛА, в связи с чем решено частично запретить их передвижение над важными объектами.