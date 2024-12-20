Reuters: в Нью-Йорке частично запретят полеты БПЛА из-за обеспокоенности общественности

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул проинформировала о намерении запретить полеты дронов над критически важными объектами инфраструктуры, расположенными на территории штата, сообщило Reuters.

Губернатор рассказала, что провела переговоры с министром внутренней безопасности Алехандро Майоркасом. С ее слов, местное население проявляет повышенную обеспокоенность в связи с полетами БПЛА. Решение об ограничениях вправе принять Федеральное управление гражданской авиации.

В ведомстве сообщили, что полеты над критически важными объектами инфраструктуры будут прекращены. Сотрудники составят перечень данных объектов. Подобные меры будут нести временный характер. В ведомстве уточнили, что объектам ничего не угрожает. Предложение об ограничении — это лишь мера предосторожности.

«Призываем Конгресс США одобрить законопроект, который наделит штаты и местные правоохранительные органы полномочиями и ресурсами, которые нужны им, чтобы справиться с этими развивающимися технологиями», — заявила Хокул.

Губернатор отметила, что на регулярной основе знакомится с докладами об активности дронов. Она также изучает обстановку в других штатах. Ситуацию активно мониторят и контролируют с середины ноября.

Напомним, над территорией США периодически замечают дроны. Американское правительство не может определить, кто и с какой целью запускает беспилотные летательные аппараты.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь на 20 декабря уничтожили 36 украинских беспилотников.