Reuters: в Нью-Йорке частично запретят полеты БПЛА из-за обеспокоенности общественности
Reuters: в Нью-Йорке ограничат полеты БПЛА над критически важной инфраструктурой
Фото: [Pxhere.com]
Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул проинформировала о намерении запретить полеты дронов над критически важными объектами инфраструктуры, расположенными на территории штата, сообщило Reuters.
Губернатор рассказала, что провела переговоры с министром внутренней безопасности Алехандро Майоркасом. С ее слов, местное население проявляет повышенную обеспокоенность в связи с полетами БПЛА. Решение об ограничениях вправе принять Федеральное управление гражданской авиации.
В ведомстве сообщили, что полеты над критически важными объектами инфраструктуры будут прекращены. Сотрудники составят перечень данных объектов. Подобные меры будут нести временный характер. В ведомстве уточнили, что объектам ничего не угрожает. Предложение об ограничении — это лишь мера предосторожности.
«Призываем Конгресс США одобрить законопроект, который наделит штаты и местные правоохранительные органы полномочиями и ресурсами, которые нужны им, чтобы справиться с этими развивающимися технологиями», — заявила Хокул.
Губернатор отметила, что на регулярной основе знакомится с докладами об активности дронов. Она также изучает обстановку в других штатах. Ситуацию активно мониторят и контролируют с середины ноября.
Напомним, над территорией США периодически замечают дроны. Американское правительство не может определить, кто и с какой целью запускает беспилотные летательные аппараты.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь на 20 декабря уничтожили 36 украинских беспилотников.