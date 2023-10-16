В Кемерове женщина похитила у дорожного рабочего барсетку с наличными

В Кузбасской столице местная жительница заметила на улице мужскую сумку и решила забрать себе ее содержимое, о чем пишет издание «Vse42.ru» .

Стало известно, что в Ленинском районе города Кемерово 51-летний дорожный рабочий лишился своей сумки, в которой лежали деньги, мобильник и документы. Мужчина обнаружил пропажу и обратился в полицию, заявив о нанесенном ущербе в 55 тысяч рублей.

Через некоторое время силовикам удалось выяснить, кто похитил чужую барсетку. Как выяснилось, это была женщина. Она проходила мимо и бросила свой взгляд на сумку. Документы с телефоном, как и деньги, она оставила себе, а от барсетки избавилась. Полицейские настигли женщину в тот момент, когда у нее оставалось 20 тысяч рублей. Ей грозит до пяти лет в колонии.