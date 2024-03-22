В Кемеровской области 80% обратившихся в службу занятости нашли работу в прошлом году

В минувшем году 80% жителей Кузбасса, которые обратились в службу занятости, смогли найти себе источник дохода. Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо » со ссылкой на пресс-службу регионального Законодательного собрания.

Отмечается, что за 2023 год также уровень регистрируемой безработицы в Кемеровской области уменьшился до 0,54%, что является наиболее низким показателем за всю историю статистических наблюдений и наиболее низкий среди регионов СибФО.

Уточняется, что в банке вакансий службы занятости заявлено почти 37 тыс. предложений. Наибольшее их число представляют вакансии организаций здравоохранения и соцуслуг. Кроме того, достаточно предложений от предприятий обрабатывающей и угольной промышленности.

Добавляется, что всего за прошлый год год в службу занятости в Кузбассе обратились 41,5 тыс. человек, 33,7 тыс. человек смогли найти работу.