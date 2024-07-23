В Кемеровской области благоустроят первую научную детскую площадку

Элементы детских научных площадок установят в Березовском Кемеровской области в этом году в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо » со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Уточняется, что каждая площадка будет разработана с учетом особенностей местности и оснащена QR-кодами, посредством которых дети и родители смогут получить дополнительную информацию о научной значимости объекта и принципах его работы. Таким образом, это своего рода интерактивный музей под открытым небом.

Отмечается, что также в следующем году в рамках Десятилетия науки и технологий планируется создание детской научной площадки на территории одной из гимназий в Кемерове. Ее площадь составит 15х20 м.

Добавляется, что на этой территории будут установлены игровой комплекс «Умник», качели с подвесами, акустический интерактивный элемент «Слушай город», электролабиринт, маяк с вращающейся рукояткой и кинематограф.

Поясняется, что научные площадки дадут возможность детям в игровой форме узнать о достижениях российской науки и работе ученых, ознакомиться с физикой, химией, экологией и астрономией.