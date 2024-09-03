В Кемеровской области благоустройство территорий в рамках нацпроекта выполнено на 70%

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Кемеровской области в текущем году будет обновлено почти 300 объектов. Об этом сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Уточняется, что в настоящее время фактические работы завершены в 13 муниципалитетах более чем на 210 объектах, также готовы свыше 180 из 224 придомовых территорий и более 30 общественных пространств из 73 запланированных.

Отмечается, что в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» обновляются не только площади, аллеи и бульвары, а также и небольшие пространства, и территории, которые будут востребованы у жителей разных возрастов и интересов. На данный момент уже завершены работы на 70% объектов, полностью благоустройство территорий будет завершено до 1 октября.

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