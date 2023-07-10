В Кемеровской области назвали города с наибольшим числом жалоб от жителей в правительство

За прошедший месяц в правительство Кузбасса поступило наибольшее число жалоб от жителей Белова, Ленинска-Кузнецкого и Кемеровского городского округа. Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо ».

Уточняется, что в целом за первый месяц лета в региональное правительство поступило около восьми тысяч обращений, а также свыше 1,6 тыс. обращений губернатору.

Отмечается, что наиболее актуальными темами для кузбассовцев являются работа ЖКХ, сфера благоустройства, вопросы соцподдержки.