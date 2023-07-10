В Кемеровской области назвали города с наибольшим числом жалоб от жителей в правительство
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За прошедший месяц в правительство Кузбасса поступило наибольшее число жалоб от жителей Белова, Ленинска-Кузнецкого и Кемеровского городского округа. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».
Уточняется, что в целом за первый месяц лета в региональное правительство поступило около восьми тысяч обращений, а также свыше 1,6 тыс. обращений губернатору.
Отмечается, что наиболее актуальными темами для кузбассовцев являются работа ЖКХ, сфера благоустройства, вопросы соцподдержки.