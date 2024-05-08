В Кемеровской области введен запрет на продажу алкоголя в День Победы

В Кемеровской области 9 Мая ввели запрет на розничную продажу алкогольных напитков. Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо ».

Уточняется, что этот день станет первым среди восьми, когда продажа спиртных напитков в магазинах полностью под запретом.

Отмечается, что в регионе запрещено продавать алкоголь в День Победы, День защиты детей, День России, День молодежи, День знаний и Всероссийский день трезвости. Также продажа спиртного запрещена в дни проведения последних звонков и выпускных. Тем не менее запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.