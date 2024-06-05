В Кемеровской области вырастет стоимость проезда в общественном транспорте

В Региональной экономической комиссии Кемеровской области заявили о подорожании проезда в общественном транспорте региона, связанном с возросшими расходами автотранспортных предприятий. Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо ».

Уточняется, что стоимость разовой поездки для обычного пассажира составит 33 рубля при безналичной оплате проезда и 38 рублей — при оплате наличными. Для школьников и студентов стоимость проезда составит 19 рублей по транспортной карте, 23 рубля – наличными. Пенсионерам и предпенсионерам с транспортной картой придется оплатить 17 рублей за одну поездку, при оплате наличными — 20 рублей.

Добавляется, что при этом для пенсионеров сохранится бесплатный проезд в пределах городской черты с мая до октября с понедельника по четверг. При этом стоимость проездных документов не изменится.